Американский военный самолет пролетел над Россией

Boeing ОС-135B не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.

Аналогичный полет был совершен 13 марта. Тогда американский самолет был замечен в районе Комсомольска-на-Амуре. Также он был замечен в районе Читы 11 марта. По мнению военных экспертов, в центре внимания США — ракетная бригада, развернутая в этом городе.

Договор по открытому небу был подписан членами ОБСЕ в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Согласно документу, государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках. Договор действует с 2002 года, в него входят большинство стран НАТО, Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.