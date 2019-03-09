Американский военный самолет пролетел над Россией
Американский военный самолет провел наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Утром, в 06:35, Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 зафиксировали в зоне действия приемника Читы.
06:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 14 марта 2019 г.
Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 #Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12F, в зоне действия приёмника г. Чита #UIAA. Совершает запланированный полёт на востоке России🇷🇺.#OC135B #USAF pic.twitter.com/y07jcAFKfv
Boeing ОС-135B не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.
Аналогичный полет был совершен 13 марта. Тогда американский самолет был замечен в районе Комсомольска-на-Амуре. Также он был замечен в районе Читы 11 марта. По мнению военных экспертов, в центре внимания США — ракетная бригада, развернутая в этом городе.
Договор по открытому небу был подписан членами ОБСЕ в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Согласно документу, государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках. Договор действует с 2002 года, в него входят большинство стран НАТО, Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.