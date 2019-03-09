Евросоюз официально закрыл двери перед Турцией

Его поддержали 370 депутатов, 109 выступили против и 143 воздержались. Решение Европарламента не имеет обязательной юридической силы.

Европарламент накануне одобрил доклад с призывом официально приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС, передает РИА Новости.

В связи с этим в МИД Турции заявили, что данная рекомендация не имеет для Анкары никакого значения.

"Мы не можем придавать какое-либо значение одностороннему и необъективному подходу Европарламента. Принятая им рекомендация не имеет для нас никакого смысла. Позиция Европарламента должна заключаться в поощрении связей, взаимодействия и диалога между Турцией и ЕС", - заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Турция ожидает, что новый состав Европарламента, который будет сформирован после выборов в мае, станет придерживаться конструктивного подхода к отношениям между Анкарой и Брюсселем, отметили в турецком МИД.

В свою очередь, пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик назвал соответствующее решение Европарламента "позорным".