Президент Кыргызстана приедет в Баку
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков совершит официальный визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба главы кыргызского государства.
"Идет подготовка моих официальных визитов в Германию, Швейцарию, Францию, Венгрию и Азербайджан", — заявил С.Жээнбеков на совещании с руководителями загранучреждений Кыргызстана.
По словам кыргызского лидера, визиты будут способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.