Президент Кыргызстана приедет в Баку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков совершит официальный визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба главы кыргызского государства.

"Идет подготовка моих официальных визитов в Германию, Швейцарию, Францию, Венгрию и Азербайджан", — заявил С.Жээнбеков на совещании с руководителями загранучреждений Кыргызстана.

По словам кыргызского лидера, визиты будут способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

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