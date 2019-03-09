Ильхам Алиев на открытии Бакинского форума Фото
В Баку начал работу VII Глобальный форум, который проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви. Тема нынешнего форума - "Новая внешняя политика мира".
Как сообщает АзерТАдж, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия мероприятия.
Форум открыл сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.
Президент Ильхам Алиев выступил на мероприятии.
Отметим, что участниками форума будут 450 представителей из более чем 70 стран. В их числе - нынешние и бывшие главы государств и правительств, известные государственные и общественные деятели, политики.
Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.