В Баку начал работу VII Глобальный форум, который проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви. Тема нынешнего форума - "Новая внешняя политика мира".

Как сообщает АзерТАдж, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия мероприятия.

Форум открыл сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

Президент Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

Отметим, что участниками форума будут 450 представителей из более чем 70 стран. В их числе - нынешние и бывшие главы государств и правительств, известные государственные и общественные деятели, политики.

Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.