Кандидат в президенты Украины призвал отправить и азербайджанские войска на Донбасс
Кандидат в президенты Украины Александр Вилкул пообещал в случае своего избрания установить мир в стране. Как сообщает Nikopolnews, программа Александра Викула, в частности предполагает такой шаг, как как введение на Донбасс миротворческого контингента дружественных и нейтральных стран.
Согласно предвыборной программе кандидата в президенты Украины, миротворческий контингент должен состоять из войск Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Финляндии, Австрии, Швеции.
Чем обоснован именно такой состав дружественных и нейтральных государств в предвыборной программе Александра Викула не поясняется.