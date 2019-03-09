Армянского солдата в Карабахе расстрелял сослуживец

Следственный комитет Армении предъявил обвинение военнослужащему (имя и фамилия не указываются), подозреваемому в убийстве солдата-срочника Карена Карапетяна в Карабахе на боевой позиции одной из оккупационных воинских частей армянской армии.

Как сообщает Sputnik Армения, сослуживцу Карапетяна выдвинуто обвинение по пункту 10 части 2 статьи 104 (убийство из хулиганских побуждений) УК Армении.

В результате проведенных следственных действий были выявлены новые обстоятельства дела. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.