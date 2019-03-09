Махиру Мамедову доверили еще одну должность в ФИДЕ
В Астане состоялось заседание Президентского совета Международной федерации шахмат (ФИДЕ).
На нем был принят ряд решений, два из которых затрагивают и азербайджанские шахматы. Так, вице-президент ФИДЕ, наш соотечественник Махир Мамедов, являющийся также вице-президентом Федерации шахмат Азербайджана, назначен главой Комиссии ФИДЕ, которая будет награждать призом Fair Play имени сербского шахматиста Светозара Глигорича. Также к Махиру Мамедову обратились с просьбой пригласить в состав Комиссии еще двух людей при условии, что в Комиссии будет как минимум одна женщина.
Помимо этого, в ходе заседания Баку был назван возможным организатором следующего Президентского совета.
Если говорить о других важных решениях, то это утверждение регламента Турнира претендентов, а также рекомендация, касающаяся призового фонда матча за титул чемпиона мира. Он должен быть равен 2 миллионам евро.