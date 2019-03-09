В Баку при поддержке Межбанка пройдет конференция по коучингу и лидерству

Конференция соберет известных профессионалов, занимающихся коучингом и лидерством, из Азербайджана, Турции, России, ОАЭ, Канады и Великобритании. Ожидается, что во встрече примут участие более 300 экспертов и менеджеров.

5 апреля при поддержке Международной федерации коучинга, Азербайджано-Американской торговой палаты, Ассоциации банков Азербайджана, а также Международного банка Азербайджана пройдет I Бакинская конференция по коучингу и лидерству, девиз которой «Сейчас время перемен».

Представители МБА также примут участие в этой конференции, которая создаст прекрасную возможность для изучения международного опыта.

МБА также создал возможность для желающих принять участие в конференции по коучингу и лидерству. В ближайшие дни на странице банка в Facebook будут объявлены конкурсы, победители которых получат возможность принять участие в конференции.

Подробная информация о конференции доступна на сайте www.clcbaku.com. Билеты на мероприятие можно заказать здесь: https://clcbaku.ticketsetup.com

Коучинг - процесс добровольного, сознательного и спланированного обучения, развития личности. Основная цель процесса - раскрыть потенциал людей, повысить их самооценку и мотивацию и максимизировать положительные результаты. Подобные мероприятия важны для развития коучинга в Азербайджане как нового направления, расширения доступа к нему и изучения зарубежного опыта в этой области.