В Баку начался Кубок мира по спортивной гимнастике
На Национальной гимнастической арене в Баку стартовал Кубок мира по спортивной гимнастике.
В столице Азербайджана собрались спортсмены и спортсменки из 41 страны. Азербайджан представляют Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и Марина Некрасова.
Сегодня у мужчин проходят квалификационные соревнования в вольных упражнениях, параллельных брусьях и кольцах, у женщин – в опорном прыжке и разновысоких брусьях.
Завтра пройдет квалификация в опорном прыжке, на коне и перекладине у мужчин, а также в вольных упражнениях и на бревне у женщин. После этого определятся победители и призеры в многоборье, а также все участники финалов, которые пройдут в субботу и воскресенье.