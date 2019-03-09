Ильхам Алиев принимает президента Афганистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился сегодня с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани, находящимся в Баку с целью участия в VII Глобальном форуме.

Как сообщает АзерТАдж, вначале президенты двух стран провели встречу в формате "один на один".

Затем переговоры продолжились с участием делегаций.

Стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях, а также о перспективах развития отношений в экономической сфере.

Были подписаны азербайджано-афганские документы.