Ильхам Алиев принимает президента Афганистана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился сегодня с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани, находящимся в Баку с целью участия в VII Глобальном форуме.
Как сообщает АзерТАдж, вначале президенты двух стран провели встречу в формате "один на один".
Затем переговоры продолжились с участием делегаций.
Стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях, а также о перспективах развития отношений в экономической сфере.
Были подписаны азербайджано-афганские документы.