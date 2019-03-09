Год Нисанов: «Что будут делать десятки тысяч азербайджанцев, которые работают у меня?»
«Рейды начались рано утром 11 марта, но причина их не во мне, а в драке с применением травматического оружия, которая произошла на днях между двумя группами кавказцев на Белореченской улице». Об этом в интервью изданию Oxu.az заявил известный российский предприниматель из Азербайджана, председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов, комментируя рейды на рынках «Садовод», «Москва» и Food city.
По его словам, эти трое оказались арендаторами торговых площадей.
«В связи с этим миграционная служба и правоохранительные органы провели проверки в ТЦ «Москва», «Садовод» и Food city. Это нормально, когда миграционная служба проверяет, и мы помогаем правоохранительным органам в обеспечении законности и порядка. Проверки продолжаются третий день по утрам. Рабочий график на объектах восстановлен, все работает, перебоев нет», - сказал он.
Год Нисанов добавил, что все негативные статьи о нем, публикуемые в последнее время в прессе, носят заказной характер,
«Почему вы не пишите об уникальных объектах, открытых мною в Москве? 7 марта мы с мэром города Сергеем Собянином открыли гастрономический рынок «Депо» на месте бывшего Миусского трамвайного депо в Центральном административном округе столицы - тут и фермерские рынки, и кафе, и рестораны. Этот архитектурный памятник был отреставрирован нами и зажил новой жизнью гастрономического рынка, крупнейшего в Европе. Это важное событие.
Все негативные статьи обо мне имеют заказной характер. Почему никто не пишет о том, что я выкупил Олимпийский стадион в центре Москвы площадью 18 гектаров? С января он закрыт, и теперь там проводится реконструкция. Привлечены лучшие сингапурские архитекторы, и это будет самый лучший проект в Европе. Также строится гостиница в парке «Зарядье», автовокзал «Европейский» площадью 147 тысяч квадратных метров», - сказал он, обращаясь к журналистам.
Бизнесмен также опроверг слухи о том, что он вывез свою семью за границу.
«Моя семья находится в Москве, мы никуда не собираемся. Я работаю над реконструкцией площади в 1 150 000 квадратных метров. Ведется также реконструкция рынка «Садовод» (323 тысячи квадратных метров). Я всегда помогал и помогаю своим землякам из Азербайджана. На моих объектах трудятся тысячи азербайджанцев. Они содержат свои семьи, переводят деньги в Азербайджан.
Это чтобы в Азербайджане понимали, что есть такие земляки, которые помогают им решать проблемы. У нас даже открыта специальная служба помощи мигрантам. Наши юристы помогают азербайджанцам получать вид на жительство, оформить документы. Мы решаем бытовые проблемы наших соотечественников. Возможно, для меня это мелочь, но я знаю, что для них - это большое дело», - сказал он.
Комментируя слухи о наличии у него проблем с российскими правоохранительными органами, Год Нисанов отметил, что он их решит, если таковые появятся.
«Если у меня возникнут проблемы, я их решу. У меня есть средства к существованию. Но что будут делать тысячи наших земляков, которые трудятся на моих объектах? Какая польза будет азербайджанцам от этого? Вместо того, чтобы поливать грязью, лучше напишите о том, какая колоссальная поддержка осуществляется азербайджанцам в России в моем лице», - добавил бизнесмен.
В конце интервью Год Нисанов затронул и проекты, реализуемые им в Азербайджане.
«Я приехал в Губинский район и восстановил консервный завод, на котором когда-то работал мой отец Семен Нисанов. Я привез туда новейшее оборудование, создал рабочие места. Сейчас там работают более 200 человек. Я вложил туда деньги, чтобы люди работали и могли кормить свои семьи. Сейчас мы работаем над дополнительными проектами.
Я стараюсь, чтобы Азербайджан и Россия сохранили дружественные отношения, которые есть между ними. На границе с Россией, в Яламе (Хачмазский район), в настоящее время строится крупный так называемый хаб. Это делается для поддержки азербайджанских фермеров. Здесь будет упаковываться продукция сельского хозяйства, производиться шоковая заморозка быстропортящихся продуктов. Предусмотрен также таможенный досмотр, пломбирование. Затем вся эта готовая продукция будет развозиться по регионам России. К лету 2020 года мы планируем завершить строительство хаба.
Мы делаем это, чтобы поддержать идею руководства Азербайджана. Я всегда старался делать добрые дела, помогать, и я не изменяю себе. Но есть люди, которые не могут это принять, потому что у них так не получается. Россия меня ценит, руководство Москвы мне помогает», - сказал он.