Год Нисанов: «Что будут делать десятки тысяч азербайджанцев, которые работают у меня?»

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«Рейды начались рано утром 11 марта, но причина их не во мне, а в драке с применением травматического оружия, которая произошла на днях между двумя группами кавказцев на Белореченской улице». Об этом в интервью изданию Oxu.az заявил известный российский предприниматель из Азербайджана, председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов, комментируя рейды на рынках «Садовод», «Москва» и Food city.

По его словам, эти трое оказались арендаторами торговых площадей. «В связи с этим миграционная служба и правоохранительные органы провели проверки в ТЦ «Москва», «Садовод» и Food city. Это нормально, когда миграционная служба проверяет, и мы помогаем правоохранительным органам в обеспечении законности и порядка. Проверки продолжаются третий день по утрам. Рабочий график на объектах восстановлен, все работает, перебоев нет», - сказал он. Год Нисанов добавил, что все негативные статьи о нем, публикуемые в последнее время в прессе, носят заказной характер, «Почему вы не пишите об уникальных объектах, открытых мною в Москве? 7 марта мы с мэром города Сергеем Собянином открыли гастрономический рынок «Депо» на месте бывшего Миусского трамвайного депо в Центральном административном округе столицы - тут и фермерские рынки, и кафе, и рестораны. Этот архитектурный памятник был отреставрирован нами и зажил новой жизнью гастрономического рынка, крупнейшего в Европе. Это важное событие.

Все негативные статьи обо мне имеют заказной характер. Почему никто не пишет о том, что я выкупил Олимпийский стадион в центре Москвы площадью 18 гектаров? С января он закрыт, и теперь там проводится реконструкция. Привлечены лучшие сингапурские архитекторы, и это будет самый лучший проект в Европе. Также строится гостиница в парке «Зарядье», автовокзал «Европейский» площадью 147 тысяч квадратных метров», - сказал он, обращаясь к журналистам. Бизнесмен также опроверг слухи о том, что он вывез свою семью за границу. «Моя семья находится в Москве, мы никуда не собираемся. Я работаю над реконструкцией площади в 1 150 000 квадратных метров. Ведется также реконструкция рынка «Садовод» (323 тысячи квадратных метров). Я всегда помогал и помогаю своим землякам из Азербайджана. На моих объектах трудятся тысячи азербайджанцев. Они содержат свои семьи, переводят деньги в Азербайджан. Это чтобы в Азербайджане понимали, что есть такие земляки, которые помогают им решать проблемы. У нас даже открыта специальная служба помощи мигрантам. Наши юристы помогают азербайджанцам получать вид на жительство, оформить документы. Мы решаем бытовые проблемы наших соотечественников. Возможно, для меня это мелочь, но я знаю, что для них - это большое дело», - сказал он.