Boeing прекратил поставки самолетов 737 MAX

По словам источников Reuters в авиационной отрасли, Boeing временно заморозил поставки самолетов 737 MAX. В то же время производство данной модели продолжается.

По данным Reuters, Boeing производит 52 авиалайнера в месяц, но сколько из них составляет семейство Boeing 737 MAX - не указывается.

Ранее Boeing попросил приостановить полеты всех самолетов 737 MAX после того, как авиационная служба США выдала соответствующее решение для моделей 737-8 MAX и 737-9 MAX.

После того, как 10 марта в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек, многие страны отказались от эксплуатации данной модели самолетов.