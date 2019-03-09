В России приняли новый закон против «воров в законе»
Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении закон об уголовном наказании для создателей и участников организованных преступных сообществ (ОПС), сообщает Интерфакс.
Принятый закон ужесточает уголовную ответственность за создание преступного сообщества, и руководство таким сообществом предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы президентом РФ.
Принятым законом устанавливается уголовная ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии.
Кроме того, из части первой статьи 210 УК РФ выделена в самостоятельную часть норма, предусматривающая наказание за создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом или входящими в него структурными подразделениями.
Сюда же предлагается отнести норму о координации действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими группами.
Подобные деяния предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных выше, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, говорится в законопроекте.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект позволит привлекать к ответственности главарей преступного мира, что сделать сейчас довольно сложно.
«На практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени. Президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии», - сказал Володин.
«Все эти меры позволят правоохранительным органам эффективнее бороться с организованной преступностью», - подчеркнул он.