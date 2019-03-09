Азербайджан победно завершил выступление на чемпионате мира по шахматам
Сегодня в Астане проходит заключительный 9-й тур командного чемпионата мира по шахматам.
Сборная Азербайджана, выступавшая в столице Казахстана без своих лидеров - Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова, победила в матче последнего тура аутсайдера - команду Египта (2,5:1,5).
Победу нашей команде принес Гадир Гусейнов, обыгравший на третьей доске белыми Адхама Фавзи. Остальные партии завершились вничью.
С 8 очками сборная Азербайджана заняла на чемпионате мира 7-е место среди 10 команд. Помимо Египта, Азербайджану удалось обыграть сборную США, отправившую в Астану резервистов. Были также ничьи с Казахстаном, Россией, Индией и Ираном. Наши шахматисты проиграли Китаю, Англии и Швеции.
Чемпионом мира среди мужчин досрочно стала сборная России, у которой после 8 туров было 14 очков. Судьба серебряных и бронзовых медалей решается сегодня. На них претендуют Индия, Англия и Китай.