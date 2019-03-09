Мамедъяров: Мы согласовываем встречу Алиева и Пашиняна

Баку и Ереван в настоящее время согласовывают сроки проведения встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по карабах скому урегулированию, заявил «Интерфакс-Азербайджан» министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, «встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении готовится. Сопредседатели работают в этом направлении. Согласовываются сроки, которые будут объявлены позже».

Эльмар Мамедъяров отметил, что также готовится встреча глав МИД двух стран: «Это тоже идет вкупе со встречей на высшем уровне».

Министр не исключил, что встреча с армянским коллегой может предшествовать встрече на высшем уровне: «Заранее не хочу говорить, не хочу создавать ажиотажа».