Хулуси Акар:Турция получит американские F-35 в ноябре

По словам Акара, несмотря на утверждения американской стороны о вероятном приостановлении участия Анкары в программе F-35 в связи с контрактом на ЗРК С-400, Турция пока не сталкивалась с преградами по этому вопросу.

"Наши пилоты продолжают обучение в США. Ожидаем, что самолеты будут поставлены в ноябре на авиабазу в Малатье. Вся необходимая инфраструктура готова", - отметил Акар.

Что касается оборонного контракта с Россией, то позиция Анкары предельно ясна, подчеркнул турецкий министр.

«Сохраняется угроза ракетных ударов по Турции. Не буду называть страну, но скажу, что существует возможность удара по Турции с любого направления», - сказал Акар.