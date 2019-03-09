Хулуси Акар:Турция получит американские F-35 в ноябре
Анкара ожидает поставку американских истребителей пятого поколения F-35 в ноябре, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu.
По словам Акара, несмотря на утверждения американской стороны о вероятном приостановлении участия Анкары в программе F-35 в связи с контрактом на ЗРК С-400, Турция пока не сталкивалась с преградами по этому вопросу.
"Наши пилоты продолжают обучение в США. Ожидаем, что самолеты будут поставлены в ноябре на авиабазу в Малатье. Вся необходимая инфраструктура готова", - отметил Акар.
Что касается оборонного контракта с Россией, то позиция Анкары предельно ясна, подчеркнул турецкий министр.
«Сохраняется угроза ракетных ударов по Турции. Не буду называть страну, но скажу, что существует возможность удара по Турции с любого направления», - сказал Акар.