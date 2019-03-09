В своей статье академик Абдуллаев заявил, что странам бывшего Советского Союза досталась старая техника и потенциал развития технологий сильно отстал от других стран. По мнению академика, для урегулирования ситуации необходимы большие усилия и долгие годы. Академик Абдуллаев считает, что для развития страны важна политическая стабильность и именно по этой причине необходимо преобразовать Узбекистан в монархию.

«Псевдодемократия может помешать развитию. Для привлечения инвесторов необходимо добиться не революций и переворотов, а стабильности», - пишет академик.

Академик Абдуллаев оправдывает свое предложение тем, что республиканская форма правления часто дает осечку. Примером он привел Кыргызстан. Кроме того, академик привел в пример несколько войн в годы независимости в странах СНГ — Чеченская война, гражданская война в Таджикистане и нагорно-карабахский конфликт Армении с Азербайджаном.

Академик Абдуллаев также уверяет, что переход к новой форме правления поможет избавиться от коррупции. Академик считает, что именно Узбекистан должен первым перейти к монархической форме правления из-за высокой численности населения. Вслед за Узбекистаном академик предлагает стать монархами и руководителям соседних стран.