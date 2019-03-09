Погода на завтра: ветрено и дождливо

В пятницу на территории Азербайджана прогнозируется пасмурная погода, местами дожди и снег, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшероне прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможен дождь. Вечером туман, сильный северо-западный ветер днем постепенно затихнет.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6 градусов тепла, днем 7-9 градусов выше нуля.

Атмосферное давление снизится с 762 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%.

В регионах также прогнозируются дожди, в горах - снег, днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром ожидается местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем 10-15 градусов. В горах ночью от трех градусов мороза до двух тепла, днем температура воздуха составит 3-6 градусов тепла.