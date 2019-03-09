В Дубае показали самые дорогие духи в мире

Аромат Shumukh (в переводе с арабского - "заслуживающий самого высокого") от Nabeel входит в серию The Spirit of Dubai.

Самый дорогой в мире парфюм - за 4,572 миллиона дирхамов (почти 1,3 миллиона долларов) - представлен в Дубае.

На создание духов, которые подходят мужчинам и женщинам, ушло три года. Сосуд, в который вмещается 3 литра парфюма, сделан из муранского стекла. Его высота вместе со всей конструкцией, декорированный дизайнерскими элементами, составляет 1,97 метра. Распыляются духи с помощью механизма с дистанционным управлением, который можно подстроить под любой рост.

Сосуд для духов украшен более чем 3,5 тысячами сверкающих бриллиантов общим весом 38,55 карата, топазами и жемчугом, а также золотом и серебром.

Уникальный продукт можно увидеть на Fashion Avenue торгового центра Dubai Mall. Желающие могут посмотреть на них до конца марта.

На создание духов ушло более трех лет. Парфюм состоит из лучших натуральных ингредиентов из разных уголков планеты. Среди ароматов присутствуют ноты янтаря, сандалового дерева, мускуса, редкого индийского агарового дерева, чистой турецкой розы, пачули, иланг-иланга и ладана. Парфюм создали известные мастера из Швейцарии, Италии и Франции.