Армения закрыла небо для Boeing 737 MAX

Комитет гражданской авиации Армении в связи с недавней авиакатастрофой в Эфиопии запретил на месяц полеты Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 над территорией республики, сообщила в четверг пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая серба и троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

"Учитывая директиву по безопасности Европейского агентства авиационной безопасности (ЕАСА), а также срочные авиационные извещения (NOTAM) ряда стран, в том числе Грузии и Турции, которыми запрещается использование самолетов Boeing 737 МАХ 8 и 737 МАХ 9, Комитет гражданской авиации запрещает с 13 марта по 13 апреля полеты указанных воздушных судов над воздушным пространством Армении" - говорится в сообщении, размещенном на странице комитета в Facebook.