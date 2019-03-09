Школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Девочку номинировали два шведских и трое норвежских политика за вклад в движение по борьбе с глобальным потеплением. «Конечно, очень почетно и приятно быть номинированной на такую замечательную премию. Это невообразимо и немного странно», — поделилась она с изданием.

На Нобелевскую премию мира выдвинули 16-летнюю школьницу из Швеции Грету Тунберг. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Тунберг стала известна как в Швеции, так и за ее пределами после того, как в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она требовала от правительства соблюдения условий Парижского соглашения по климату.

После этого она стала своего рода лидером общемирового движения подростков «школьная забастовка за климат». Девушка неоднократно принимала участие в демонстрациях, собиравших тысячи человек в разных странах, и в конференции ООН по вопросам климата.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.

До этого на нее номинировали греческого и македонского премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева, принявших решение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.