Президент Молдовы в интервью haqqin.az: "Я не пророссийский политик"

В эксклюзивном интервью haqqin.az президент Молдовы Игорь Додон выразил свое отношение к будущему Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) и прокомментировал итоги состоявшихся недавно в Молдове парламентских выборов.

По словам молдавского лидера, "в последнее время мы видим реанимирование ГУАМ. Молдова, так же как и Азербайджан, активно участвует в работе этой организации. Но главное Молдовы - чтобы деятельность ГУАМ не была направлена против кого-либо.

Отвечая на вопрос, является ли он пророссийским президентом, Игорь Додон сказал, что это неверно, он - промолдавский политик: "Сегодня я сделал заявление о том, что единственно верный путь для Молдовы - это промолдавский путь. Мы имеем ассоциативное соглашение с Евросоюзом, развиваем отношения со странами СНГ и ЕАЭС и считаем, что такая политика отвечает интересам Молдовы".

Что касается прошедших недавно в стране парламентских выборов, то лидер Молдовы отметил, что на следующей неделе он созовет первое заседание парламента:"Есть вероятность создания коалиции партий, победивших на выборах, а может, и нет. В любом случае, я как президент буду делать все возможное для того, чтобы эта коалиция была создана и Молдова имела устойчивый парламент и правительство".