Unibank стимулирует безналичные платежи

Клиенты, которые с 14 марта по 31 мая сделают безналичную оплату дебетовыми, кредитными, зарплатными картами от Unibank в соответствии с условиями лотереи, а также те, кто оформит кредитную карту Albalı Plus в течение этого времени, получают шанс выиграть путешествие в Санторини на двоих, телефон iPhone X и денежные призы от 50 до 1000 AZN.

У вас есть шанс провести это лето на таинственном Санторини! Этот шанс вам предоставляют карты Unibank.

Условия лотереи:

- лотерея будет проведена с 14 марта по 31 мая 2019 года и будет состоять из двух розыгрышей (1-й розыгрыш состоится 23 апреля, 2-й - 10 июня 2019 года);

- победителями будут объявлены 100 участников;

- лотерея будет проводиться среди клиентов Unibank, которые приобретут новую кредитную карту Albalı Plus, а также среди тех, кто сделает безналичную оплату дебетовыми, кредитными, зарплатными картами Unibank в соответствии с условиями лотереи;

- оформление кредитной карты Albalı Plus дает 10 шансов на участие, а каждые 10 манатов безналичных операций, которые указаны в условиях, дают один шанс на участие.

- В лотерее будут участвовать клиенты, зарегистрировавшие свое участие на www.unibank.az ( https://unbk.az/2JcbNLA ).

Призовой фонд лотереи: общая сумма денежных призов 10 000 AZN, телефон iPhone X и турпакет. Победители будут определены с помощью специальной компьютерной программы с участием тиражной комиссии.

Победители лотереи получат следующие призы:

- 1 победитель - 5-звездочный отель на острове Санторини в Греции, 6 ночей/7 дней, путевка для двух человек;

- 1 победитель - мобильный телефон iPhone X;

- 2 победителя - 1 000 AZN;

- 2 победителя - 500 AZN;

- 46 победителей - 100 AZN;

- 48 победителей - 50 AZN.

Для получения дополнительной информации об условиях лотереи перейдите по этой ссылке (https://unbk.az/2HgDl0F ).

Сделай оплату картой Unibank - и отдыхай на Санторини!