Unibank стимулирует безналичные платежи
У вас есть шанс провести это лето на таинственном Санторини! Этот шанс вам предоставляют карты Unibank.
Клиенты, которые с 14 марта по 31 мая сделают безналичную оплату дебетовыми, кредитными, зарплатными картами от Unibank в соответствии с условиями лотереи, а также те, кто оформит кредитную карту Albalı Plus в течение этого времени, получают шанс выиграть путешествие в Санторини на двоих, телефон iPhone X и денежные призы от 50 до 1000 AZN.
«Весенняя лотерея» Unibank направлена на стимулирование роста числа безналичных операций.
Условия лотереи:
- лотерея будет проведена с 14 марта по 31 мая 2019 года и будет состоять из двух розыгрышей (1-й розыгрыш состоится 23 апреля, 2-й - 10 июня 2019 года);
- победителями будут объявлены 100 участников;
- лотерея будет проводиться среди клиентов Unibank, которые приобретут новую кредитную карту Albalı Plus, а также среди тех, кто сделает безналичную оплату дебетовыми, кредитными, зарплатными картами Unibank в соответствии с условиями лотереи;
- оформление кредитной карты Albalı Plus дает 10 шансов на участие, а каждые 10 манатов безналичных операций, которые указаны в условиях, дают один шанс на участие.
- В лотерее будут участвовать клиенты, зарегистрировавшие свое участие на www.unibank.az ( https://unbk.az/2JcbNLA ).
Призовой фонд лотереи: общая сумма денежных призов 10 000 AZN, телефон iPhone X и турпакет. Победители будут определены с помощью специальной компьютерной программы с участием тиражной комиссии.
Победители лотереи получат следующие призы:
- 1 победитель - 5-звездочный отель на острове Санторини в Греции, 6 ночей/7 дней, путевка для двух человек;
- 1 победитель - мобильный телефон iPhone X;
- 2 победителя - 1 000 AZN;
- 2 победителя - 500 AZN;
- 46 победителей - 100 AZN;
- 48 победителей - 50 AZN.
Для получения дополнительной информации об условиях лотереи перейдите по этой ссылке (https://unbk.az/2HgDl0F ).
Сделай оплату картой Unibank - и отдыхай на Санторини!