Азербайджанскими таможенниками предотвращен незаконный транзитный провоз из Ирана в Украину психотропных веществ на 9,5 млн манатов ($5,59 млн), говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, сотрудниками Астаринского таможенного поста среди перевозимых в грузовом автомобиле DAF товаров были обнаружены 12 картонных коробок с 56,363 кг метамфетамина, стоимость которого на «черном рынке» оценивается в 9,5 млн манатов.

Психотропные вещества перевозились в автомобиле, принадлежащем компании Pardis Ceram Pajh CO, которая базируется в иранской Астаре, и предназначались для украинской компании Architectuar Decor.

В сообщении отмечается, что контрабандный груз удалось выявить с помощью специально обученной собаки и спецоборудования.