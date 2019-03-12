Azercell о безопасном интернете для детей
Министерством транспорта, связи и высоких технологий с 11 по 15 марта проводится Неделя кибербезопасности, цель которой - повышение эффективности и уровня осведомленности, а также технологической готовности в сфере кибербезопасности в Азербайджане.
В рамках Недели, в которой активно участвует и ООО Azercell Telecom, при поддержке различных структур проводятся различные форумы, мероприятия и конкурсы.
Вчера Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Программой развития ООН был проведен VI Региональный форум по управлению интернетом (РФУИ) на тему «Кибербезопасность: наша общая ответственность». Форум собрал представителей региональных стран и авторитетных международных организаций. В ходе мероприятия были организованы сессии на такие темы, как “Вопросы кибербезопасности региона”, “Инновационные решения кибербезопасности”, “Безопасный интернет для детей”.
На форуме выступили уполномоченные представители правительства, бизнес-сферы и дипкорпуса, специалисты научных кругов и гражданского общества, а также интернет-сообщества.
Руководитель департамента корпоративных коммуникаций ООО Azercell Telekom Нигяр Шихлинская рассказала о проектах, реализуемых компанией на тему “Интернет-безопасность для детей”. В своем выступлении Нигяр Шихлинская отметила, что компания Azercell уделяет большое внимание вопросам кибербезопасности и безопасного использования сети интернет как с точки зрения технической стратегии, так и корпоративной социальной ответственности (КСО).
Отметим, что в рамках Недели кибербезопасности Azercell проводит тренинги для детей, их родителей и учителей на тему безопасного пользования интернетом. С 4 по 7 марта в Шамкире при поддержке Azercell Центром развития учителей Азербайджана был проведен тренинг на тему ”Интернет-безопасность и цифровое гражданство". Очередной тренинг начался 11 марта в Гяндже. В ходе тренинга, который продлится до 15 марта, участникам предоставляется информация об опасностях интернета, ставшего неотъемлемой частью жизни как взрослых, так и детей. Здесь школьникам прививается понятие кибербезопасности, изучаются степень и причины опасности интернета. Дети имеют возможность ознакамиться с безопасными порталами, обучаются правилам пользования безопасными поисковыми сайтами.