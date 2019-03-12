Azercell о безопасном интернете для детей

Министерством транспорта, связи и высоких технологий с 11 по 15 марта проводится Неделя кибербезопасности, цель которой - повышение эффективности и уровня осведомленности, а также технологической готовности в сфере кибербезопасности в Азербайджане.

В рамках Недели, в которой активно участвует и ООО Azercell Telecom, при поддержке различных структур проводятся различные форумы, мероприятия и конкурсы.

Вчера Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Программой развития ООН был проведен VI Региональный форум по управлению интернетом (РФУИ) на тему «Кибербезопасность: наша общая ответственность». Форум собрал представителей региональных стран и авторитетных международных организаций. В ходе мероприятия были организованы сессии на такие темы, как “Вопросы кибербезопасности региона”, “Инновационные решения кибербезопасности”, “Безопасный интернет для детей”.

На форуме выступили уполномоченные представители правительства, бизнес-сферы и дипкорпуса, специалисты научных кругов и гражданского общества, а также интернет-сообщества.