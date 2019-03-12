Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился сегодня с находящимся в Баку с целью участия в VII Глобальном форуме президентом Молдовы Игорем Додоном.

Как сообщает АзерТАдж, президент Ильхам Алиев поблагодарил Игоря Додона за участие в форуме. Глава государства отметил, что VII Глобальный форум является важной площадкой для обсуждения международных и региональных проблем. В то же время этот форум создает возможность обсудить перспективы развития двусторонних отношений.

В свою очередь президент Молдовы поблагодарил Ильхама Алиева за организацию на высоком уровне VII Глобального форума.

Стороны обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений в различных сферах. Было отмечено, что обе страны успешно сотрудничают и поддерживают друг друга в рамках международных организаций.