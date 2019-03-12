Евросоюз пообещал Турции €1,5 млрд на мигрантов

Евросоюз выделит второй транш Турции размером в €1,5 млрд на помощь беженцам из Сирии, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает РИА Новости.

Также она рассказала в ходе министерской части международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе, что ЕС передаст более €1 млрд гуманитарной помощи сирийскому народу и беженцам из этой страны в 2019-2020 годах, отмечает ТАСС.

«Более того, мы намерены сохранить этот уровень и в 2021 году», — подчеркнула Могерини.