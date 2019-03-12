По версии киргизской Госпогранслужбы, конфликт начали жители таджикского села, которые протестовали против строительства киргизской стороной объездной дороги из-за близкого расположения к границе.

На границе Кыргызстана и Таджикистана разгорается конфликт. С обеих сторон есть жертвы, пишет Радио «Азаттык».

В свою очередь погранведомство Таджикистана заявило, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана с целью захвата участка. Душанбе заявляет о погибшем со своей стороны.

Госпогранслужба Кыргызстана подтвердила изданию информацию об обострении ситуации на границе с Таджикистаном. По ее данным, пограничники с двух сторон открывают предупредительный огонь в воздух. Корреспондент издания сообщил, что таджикские военные открыли огонь по кыргызстанцам, в результате чего один человек получил ранение.

В то же время таджикская служба «Азаттыка» - радио «Озоди» заявило, что на киргизско-таджикской границе убит еще один гражданин Таджикистана. Двое других граждан Таджикистана, которые получили ранения от камней, госпитализированы.