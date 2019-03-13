Иран провел крупные учения с ударными беспилотниками
Воздушно-космическое подразделение Корпуса стражей исламской революции провело крупные учения в Персидском заливе, к которым были привлечены десятки ударных беспилотников, сообщает агентство Mehr.
В ходе учений отрабатывалось нанесение авиаудара по острову Бани Фарур, что в территориальных водах Ирана.
БПЛА, среди которых было и 50 произведенных в Иране копий американского беспилотника-невидимки RQ-170 Sentinel, успешно поразили цель, преодолев более тысячи километров.
За ходом маневров наблюдали заместитель командующего КСИР генерал Хосейн Салами, командующий ВКС КСИР генерал Амир-Али Хаджизаде, командир базы ВВС Хатам аль-Анбийя генерал Голям-Али Рашид.