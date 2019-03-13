Новруз Мамедов установил три цвета для такси: белый, желтый и фиолетовый

Отдел информации 18:22

Премьер-министр Новруз Мамедов утвердил новые «Требования к автобусам, используемым в пассажироперевозках, такси, их водителям, перевозчикам, осуществляющим пассажироперевозки, центрам пересадки транспорта, автобусным остановкам и стоянкам такси». Этот документ, который разрабатывался Бакинским Транспортным Агентством, можно считать прорывом, поскольку новая концепция призвана впервые установить единый стандарт в сфере пассажироперевозок. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Кабмина https://cabmin.gov.az/az/document/3477/. Согласно новым требованиям, автобусы, курсирующие по регулярным внутригородским маршрутам в административной части Баку и по внутрипоселковым линиям, должны быть оснащены системами охлаждения, обогрева, пандусами, оборудованием (валидаторами) для безналичной оплаты проезда, прибором, позволяющим ограничить максимальную скорость, видеокамерами, позволяющими контролировать весь салон и осуществлять внешний, четырехсторонний контроль, системой GPS, интегрированной в центральную систему Бакинского транспортного агентства (БТА).

В автобусах должны быть аудиоприборы для звуковой информации пассажиров об остановках, система подсветки на полу, включающаяся в случае открытых дверей, устройство, ограничивающее движение при открытых дверях или издающее особый звуковой сигнал, прозрачная кабина, исключающая физическое общение пассажиров с водителем, подвесные ручки на поручнях по числу стоящих пассажиров, аптечка, два огнетушителя минимум по четыре килограмма - один в кабине водителя, второй - в салоне, молоток для выбивания оконных стекол для обеспечения аварийного выхода и др. Существенно ужесточены требования и к водителям автобусов, а также такси. Так к регулярным внутригородским (внутрипоселковым) автобусным пассажироперевозкам допускаются водители, имеющие водительские права: по категории D или подкатегории D1 (в возрасте не младше 23 и не старше 65 лет, имеющие не менее 5 лет опыта вождения автотранспортных средств категорий B, C или подкатегории C1); по подкатегории D1E (не младше 25 и не старше 65 лет, имеющие не менее 2 лет опыта вождения автотранспортных средств категории D или подкатегории D1); по категории DE (не младше 26 и не старше 65 лет, имеющие не менее 3 лет опыта вождения автотранспортных средств категории D), а также имеющие трудовой договор с перевозчиком.

Водители автобусов должны проходить тренинги по особо утвержденной программе о профессиональной деятельности и поведению, особенностям режима работы и отдыха. Особая подготовка и переподготовка водителей пассажирских автобусов и такси организуется и проводится в порядке, установленном Бакинским транспортным агентством. Водители пассажирских автобусов и такси должны проходить предрейсовое медобследование, быть уверены в том, что управляемое ими транспортное средство прошло предрейсовый техосмотр, и выходить в рейс после получения необходимых документов. Согласно интервалу движения, водитель автобуса может больше времени ждать пассажиров только на первой и конечной остановках. На остальных промежуточных остановках водитель автобуса должен останавливаться только на время, необходимое для посадки и высадки пассажиров. Водитель должен останавливаться на всех остановках маршрута. К единому стандарту подводят и такси. Так, согласно утвержденным правилам, в административной части Баку в качестве такси могут использоваться легковые автомобили класса «В» и выше по классификации Европейской экономической комиссии.