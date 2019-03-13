Закир Гасанов наблюдает за боевыми стрельбами азербайджанской армии фото; видео
В ходе широкомасштабных учений, проводимых согласно утвержденному президентом Ильхамом Алиевым плану, проведен этап боевой стрельбы, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, различные виды войск выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.
В сложных рельефных условиях и с учетом предположительных наступательных действий условного противника войска продемонстрировали эффективное взаимодействие с системами управления с соблюдением принципов современного общевойскового боя.
В полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, подразделения выполнили боевые стрельбы и маневры огнем.
Основное внимание было уделено выполнению тактических задач новыми методами с применением современного вооружения и военной техники.