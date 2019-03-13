Мультимиллионера обвинили в убийстве журналиста

Мариан Кочнер – один из фигурантов материалов Куцяка, против которого журналист подавал уголовную жалобу из-за предполагаемых угроз. Полиция тогда закрыла дело, даже не допросив Кочнера.

Следователи предъявили обвинение Кочнеру более чем через год после резонансного убийства. По их мнению, именно Кочнер отдал приказ убить Куцяка за его журналистскую деятельность.

Напомним, журналиста-расследователя Яна Куцяка убили из-за расследования связей правительства Словакии с мафией. Его вместе с подругой Мартиной Кушнировой обнаружили застреленными в своем доме в 65 километрах от Братиславы. Убийство вызвало большие протесты в Словакии, после чего премьер-министр Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар были вынуждены подать в отставку.