Керем Гасанов представит президенту: купчие и самостройкам!

Государственный комитет по вопросам имущества разрабатывает концепцию по документированию самостроек и строений, возведенных без документов. Как сообщили haqqin.az в Госкомитете, в ближайшее время данная концепция будет представлена в Администрацию президента.

В Госкомитете отметили, что в последние годы был проведен ряд мероприятий по повышению качества услуг в сфере регистрации недвижимого имущества. В рамках таких социальных проектов, как «массовая выписка» и «регистрируй недвижимость – стань собственником», оказываются выездные услуги гражданам и пропагандируются вопросы регистрации имущества.

Однако зачастую граждане возводят жилые и нежилые здания на землях сельхозназначения и охраняемых территориях, что делало невозможным их регистрацию и создавало проблемы. С другой стороны, граждане сами не обращались за регистрацией имущества, несмотря на наличие соответствующих документов. Новая концепция призвана решить эти проблемы.

В то же время Госкомитет по вопросам имущества начал и продолжает работу по выдаче выписок о регистрации жильцам многоквартирных домов, которые были приняты к эксплуатации в соответствии с поручением президента страны.