В Конгрессе США проголосовали за публикацию доклада Мюллера

Палата представителей Конгресса США приняла рекомендательную резолюцию о необходимости публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера после окончания расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы, свидетельствуют результаты прошедшего в четверг голосования, передает РИА Новости.

Утвержденная резолюция носит рекомендательный характер и не имеет силы закона. По правилам Мюллер не обязан предавать отчет гласности, даже законодатели могут рассчитывать только на короткое обобщение, а не на полный текст.

Вступивший недавно в должность генпрокурор Уилльям Барр сообщил Конгрессу, что будет действовать по закону в этом вопросе, но есть опасения, что администрация президента Дональда Трампа может помешать обнародованию доклада.

В принятом единогласно документе говорится, что общественность должна получить возможность ознакомиться с докладом Мюллера в том виде, в каком он представит его генпрокурору США, за исключением информации, которая не может быть предана огласке по американским законам, тогда как члены Конгресса должны в соответствии с резолюцией получить полный текст документа.

Большинство мест в палате представителей по итогам прошедших в ноябре выборов занимают демократы, но резолюция получила и поддержку республиканцев: за ее принятие высказались 420 членов палаты, в том числе 190 республиканцев.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах Конгресса США.