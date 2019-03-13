Трамп пригрозил Европе новой торговой войной
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести новые импортные пошлины на европейские товары, если руководство Евросоюза не согласится на переговоры, передает Reuters.
«Если ЕС не поговорит с нами, мы введем новые пошлины на их продукты», - сказал Трамп. По его словам, аналогичные переговоры с Китаем, продолжающиеся с декабря, идут хорошо, но о заключении окончательной сделки говорить еще рано.
14 марта Европарламент не смог принять решения относительно переговоров с США о прекращении торговой войны. Сначала депутаты приняли резолюцию против начала каких-либо переговоров, но затем отменили ее, сообщает Euronews.
Подготовленная перед этим и поддержанная правоцентристскими партиями позиция Брюсселя включала несколько пунктов, в частности отмену пошлин на автомобили. Также она предусматривала выход из переговоров в случае дальнейшего повышения тарифов Вашингтоном.
Договоренность о начале переговоров между США и Китаем была достигнута в декабре во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. Страны договорились не повышать обоюдные пошлины до мая. Впоследствии срок был продлен.