Ильхам Алиев на приеме в честь гостей Бакинского форума фото

В честь участников VII Глобального Бакинского форума сегодня был дан прием, сообщает АзерТАдж.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

1220 просмотров