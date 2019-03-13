Ильхам Алиев на приеме в честь гостей Бакинского форума фото
В честь участников VII Глобального Бакинского форума сегодня был дан прием, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
В честь участников VII Глобального Бакинского форума сегодня был дан прием, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.