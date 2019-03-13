В Подмосковье застрелили армянского бизнесмена

В Мытищах убит предприниматель Гевора Туманян, передает телеканал «РЕН ТВ».

По данным телеканала, злоумышленники караулили мужчину у дома и, как только он появился около подъезда, открыли огонь. После убийства преступники скрылись на поджидавшем их автомобиле.

Информацию об обнаружении тела подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области. По словам правоохранителей, проводится комплекс мероприятий, направленный на розыск преступников.

На месте убийства работает оперативно-следственная группа, полицейские ищут свидетелей преступления.

Как отмечает «Царьград», Туманян занимался оптовой торговлей. Ему было 34-35 лет.