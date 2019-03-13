Все американские дипломаты покинули Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что все американские дипломаты, остававшиеся в Венесуэле, покинули страну.

"Американские дипломаты теперь будут продолжать эту миссию из других мест, где они будут так же помогать управлять потоком гуманитарной помощи венесуэльскому народу и поддерживать деятелей демократии, которые храбро сопротивляются тирании", - говорится в заявлении госсекретаря.

Помпео отметил, что Вашингтон возобновит свое присутствие, как только в Венесуэле "начнется переход к демократии".