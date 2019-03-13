В Москве задержан серийный педофил

В Москве педофил оформлял опеку над мальчиками из интерната, совращал их и возвращал обратно. Об этом сообщается на сайте московского управления Следственного комитета (СК) России, пишет «Лента.ру».

По данным ведомства, в 2016 году мужчина стал опекуном ребенка и совершил над ним насильственные действия сексуального характера. После этого 50-летний опекун вернул мальчика обратно в интернат и взял другого, которого также совратил.

Следствию стало известно о преступлениях после заявления женщины, с сыном которой злоумышленник занимался репетиторством и в отношении которого совершил аналогичные насильственные действия.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). По данным источника, его заключили под стражу до суда.

Уточняется, что следствие также займется правовой оценкой действий органов опеки и попечительства Москвы, которые должны были следить за условиями проживания детей.