Турция наращивает производство оружия
До конца текущего года на оружейном заводе одного из флагманов турецкого оборонпрома - Института машиностроения и химической промышленности (MKEK) планируется произвести 66 тысяч единиц стрелкового оружия, сообщает «Анадолу».
И.о. директора завода Али Гумюш сообщил агентству, что оборонная компания, созданная 85 лет назад, получила заказы на две модели винтовок МРТ-55 и MPT-76.
«Только в январе 2019 года заказчикам было передано 4 тысячи единиц стрелкового оружия, а с начала февраля по сегодняшний день произведено еще 8100 единиц автоматов и винтовок», - сказал Гумюш.
По его словам, 1400 единиц автоматов войскового индекса М-5 отправлено в США. Кроме того, 2200 штурмовых винтовок МРТ-55 передано МВД и разведслужбам Турции, а 4400 винтовок MPT-55 Вооруженным силам Турции.
Директор предприятия напомнил, что в 2018 году на заводе было произведено 58 тысяч единиц оружия, что стало рекордным показателем для MKEK.
«Хотя целью компании на текущий год является – 66 тысяч единиц стрелкового оружия, спрос превысил производственные возможности предприятия. Мы уже приняли заказ на 50 тысяч винтовок MPT-55 и 33 тысячи винтовок MPT-76. Генштаб готов заказать еще 207 тысяч MPT-76», - отметил он.
Али Гумюш напомнил, что автоматы MP-5 производятся на заводе MKEK с 1985 года и по сегодняшний день предприятием произведено более 150 тысяч единиц данного вида оружия. «Этими автоматами вооружены также сотрудники полиции и жандармерии Турции. MP-5 пользуются большим спросом и за рубежом», - сказал директор завода.
Кроме того, специалисты MKEK разрабатывают снайперскую винтовку KNT-76. 619 единиц KNT-76 переданы Генштабу Турции для тестирования.