Турция наращивает производство оружия

И.о. директора завода Али Гумюш сообщил агентству, что оборонная компания, созданная 85 лет назад, получила заказы на две модели винтовок МРТ-55 и MPT-76.

До конца текущего года на оружейном заводе одного из флагманов турецкого оборонпрома - Института машиностроения и химической промышленности (MKEK) планируется произвести 66 тысяч единиц стрелкового оружия, сообщает «Анадолу».

«Только в январе 2019 года заказчикам было передано 4 тысячи единиц стрелкового оружия, а с начала февраля по сегодняшний день произведено еще 8100 единиц автоматов и винтовок», - сказал Гумюш.

По его словам, 1400 единиц автоматов войскового индекса М-5 отправлено в США. Кроме того, 2200 штурмовых винтовок МРТ-55 передано МВД и разведслужбам Турции, а 4400 винтовок MPT-55 Вооруженным силам Турции.

Директор предприятия напомнил, что в 2018 году на заводе было произведено 58 тысяч единиц оружия, что стало рекордным показателем для MKEK.

«Хотя целью компании на текущий год является – 66 тысяч единиц стрелкового оружия, спрос превысил производственные возможности предприятия. Мы уже приняли заказ на 50 тысяч винтовок MPT-55 и 33 тысячи винтовок MPT-76. Генштаб готов заказать еще 207 тысяч MPT-76», - отметил он.

Али Гумюш напомнил, что автоматы MP-5 производятся на заводе MKEK с 1985 года и по сегодняшний день предприятием произведено более 150 тысяч единиц данного вида оружия. «Этими автоматами вооружены также сотрудники полиции и жандармерии Турции. MP-5 пользуются большим спросом и за рубежом», - сказал директор завода.

Кроме того, специалисты MKEK разрабатывают снайперскую винтовку KNT-76. 619 единиц KNT-76 переданы Генштабу Турции для тестирования.