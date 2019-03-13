Сегодня проходят ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, финал которой состоится 29 мая в Баку.

Английский «Челси» после победы над киевским «Динамо» дома со счетом 3:0 легко выиграл и в гостях – 5:0. Хет-триком отметилcя Оливье Жиру, еще два мяча в активе Маркоса Алонсо и Каллума Хадсон-Одои.

Австрийский «Зальцбург» дома обыграл итальянский «Наполи» со счетом 3:1, но уступил по сумме двух матчей – 3:4.

Российский «Краснодар» был близок к выходу в четвертьфинал, однако упустил домашнюю победу над испанской «Валенсией» в добавленное время – 1:1. Общий счет противостояния – 3:2 в пользу «Валенсии».

В полночь по бакинскому времени начнутся еще пять игр:

«Бенфика» (Португалия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия) (первый матч – 0:1)

«Интер» (Италия) - «Айнтрахт» (Германия) (0:0)

«Арсенал» (Англия) - «Ренн» (Франция) (1:3)

«Славия» (Чехия) - «Севилья» (Испания) (2:2)

«Вильярреал» (Испания) - «Зенит» (Россия) (3:1).