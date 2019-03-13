Президент Черногории комментирует haqqin.az противостояние с Россией

Отношения между Черногорией и Азербайджаном носят успешный характер. Об этом в эксклюзивном интервью haqqin.az сказал президент Черногории Мило Джуканович.

"Мы развиваем наши отношения с Азербайджаном в различных областях", - отметил Джуканович.

Говоря о кризисе в отношениях между Черногорией и Россией, он заявил, что Черногория является сторонницей сотрудничества с Россией ради мира на Балканах.

"Искусство политики заключается в том, чтобы не нагнетать ситуацию, сглаживать ее. В этом отношении Черногория готова вести конструктивный диалог со всеми странами, в том числе и с Россией. Цель любого государства и политика - в первую очередь защищать интересы своей страны. Развивая отношения со странами мира, вместе с тем не стоит забывать и об интересах собственной страны", - подчеркнул президент Черногории.