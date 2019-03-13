Дутерте обвинил своих чиновников в наркоторговле

Президент Филиппин Родриго Дутерте публично обвинил 46 правительственных чиновников, включая трех конгрессменов, в причастности к незаконной торговле наркотиками. Он сообщил, что в отношении них ведется уголовное расследование, передает AP.

«Мое решение разоблачить этих наркоманов было основано на доверии к правительственным агентствам, которые проверяли список наркоманов», - сказал Дутерте.

По его словам, министерство внутренних дел подало административные жалобы на политиков.

Глава Филиппин подчеркнул, что правительственный совет по борьбе с отмыванием денег и президентская комиссия по борьбе с коррупцией проводят расследование в отношении должностных лиц с целью возбуждения против них уголовных дел. Многие из этих должностных лиц, в том числе 33 мэра, восемь вице-мэров и три члена палаты представителей, участвуют в промежуточных выборах в мае.

Дутерте заявил, что он не ставит целью очернить политиков в преддверии выборов 13 мая, но решил идентифицировать их после того, как власти подтвердили их причастность к торговле наркотиками.