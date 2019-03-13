- Конечно, любой бизнес преследует в первую очередь коммерческие интересы. Но в нашем случае одновременное решение важной экологической задачи настолько затмило наши меркантильные коммерческие интересы, что в дело подключились сразу министерства экономики, экологи и природных ресурсов. Большую поддержку в реализации проекта оказала нашему учредителю Baku Steel Company и городская исполнительная власть. А чтобы понять причину такой активной поддержки исполнительных органов частному бизнесу, придется сделать небольшой экскурс в недалекое прошлое.

Завод, конечно, имеет важное значение с коммерческой точки зрения. Но в отличие от других крупных и технологически сложных предприятий, созданных компанией в последние годы, новый завод больше ориентирован, пожалуй, на решение экологических проблем. Так, чего же здесь больше – коммерческой или экологической составляющей? С этим вопросом мы и обратились к директору ЗАО AZPAL Фахри Мирзазаде.

На днях в Сумгаите в торжественной обстановке состоялся ввод в эксплуатацию нового завода AZPAL . Это предприятие стало очередным сегментом на пути создания полного производственного цикла от добычи железной руды до полномасштабного металлургического комплекса, который шаг за шагом преодолевает Baku Steel Company. Еще несколько месяцев назад глава компании, известный бизнесмен Расим Мамедов рассказывал о процессе реализации проекта нового завода.

Наш завод построен на территории «Азербору» - бывшего гиганта отечественной металлургии Сумгаитского трубопрокатного завода. Более полувека завод сбрасывал сюда свои техногенные отходы. С учетом мощности завода, обеспечивающего трубами огромную страну Советов и многие другие страны, нетрудно догадаться, что здесь скопились целые горы металлургического шлака, то есть обычных отходов, которые никто и не собирался убирать. Да и кому нужен был весь этот «мусор», от которого пользы никакой, а расходы требовались огромные. Хотя, если бы присмотрелись внимательно…

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Да, техногенные отходы металлургической промышленности, накопленные здесь в течение многих десятилетий, занимали площадь в целых 43 гектара. Такая площадь в одной из важных промышленных зон Сумгаита просто не имеет цены, но как избавиться от балласта во многие тысячи тонн – стоила ли игра свеч? Этим вопросом и задалось руководство Baku Steel Company, пока не решило использовать все эти груды отходного материала с выгодой для себя. Ведь вторичная переработка этих отходов может принести миллионные доходы, а заодно и очистить огромную территорию, где в дальнейшем можно построить не один завод или заложить хороший парк.

Вот и решила компания на первом этапе просто организовать переработку отходов. Ведь отходы богаты мелкими металлическими кусками и осколками, которые будут после отсева передаваться для дальнейшей плавки и литься в Baku Steel Company. На техническом языке это называется «оборотные и магнитные продукты и металлоконцентрат для сталеплавильного и литейного производства». А если изъясниться популярным языком, то из «мусора» завод будет получать тысячи тонн чистого металла.

Мощность установленного на заводе дробильно-сортировочного комплекса российского ЗАО «Дробмаш» составляет 200 тыс. тонн сырья (шлака металлургического) в час. И расчеты специалистов показывают, что вторичная переработка позволит извлечь из него до 2 тыс. тонн металла. С учетом стоимости металлолома на местном рынке примерно в 300 манатов нетрудно подсчитать, какие же этот новый по качеству производственный процесс в Азербайджане принесет доходы компании. Во всяком случае, уже в течение года завод сможет окупить дробильно-сортировочный комплекс стоимостью в 5 млн. манатов. Кстати, европейские аналоги этого комплекса стоят в 10 раз больше, к тому же российская сторона уступила его компании Расима Мамедова в кредит.

Быстрой окупаемости комплекса поспособствует и другой фактор. На этом же комплексе в результате вторичной переработки шлака будут производиться дополнительно десятки тысяч тонн щебня, песка и прочих готовых материалов для строительства, в частности - дорожного. Они могут применяться в производстве шлакоцемента, тротуарных плиток и бордюров, которые широко применяются в облагораживании нашей столицы и других городов страны. И доходы приносить они тоже будут соответствующие.