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Премьер Новой Зеландии сообщила, что 40 человек погибли в стрельбе в Крайстчерче, сообщает РИА Новости. * * * Вооруженные преступники напали на две мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, расположенные на Динс-авеню и Линвуд-авеню, и начали стрелять по прихожанам. По предварительным данным, погибли как минимум 27 человек, пишет издание Медуза. Десятки раненых доставлены в больницы. В момент атаки в зданиях находились сотни людей.

Задержаны четверо подозреваемых в нападении — трое мужчин и одна женщина. Известно, что одного из нападавших зовут Брентон Таррант. Это 28-летний мужчина из Австралии. Он вел прямую трансляцию убийств в сети в течение 17 минут. Перед тем как отправиться на преступление, он опубликовал в интернете 74-страничный «манифест», объясняющий его мотивы. Его аккаунты в соцсетях сейчас заблокированы.