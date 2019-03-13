Нападение на мечети в Новой Зеландии Убиты десятки человек; видео (18+); обновлено 10:39
Премьер Новой Зеландии сообщила, что 40 человек погибли в стрельбе в Крайстчерче, сообщает РИА Новости.
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Вооруженные преступники напали на две мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, расположенные на Динс-авеню и Линвуд-авеню, и начали стрелять по прихожанам. По предварительным данным, погибли как минимум 27 человек, пишет издание Медуза.
Десятки раненых доставлены в больницы. В момент атаки в зданиях находились сотни людей.
Задержаны четверо подозреваемых в нападении — трое мужчин и одна женщина. Известно, что одного из нападавших зовут Брентон Таррант. Это 28-летний мужчина из Австралии. Он вел прямую трансляцию убийств в сети в течение 17 минут. Перед тем как отправиться на преступление, он опубликовал в интернете 74-страничный «манифест», объясняющий его мотивы. Его аккаунты в соцсетях сейчас заблокированы.
На улицах Крайстчерча обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, которые были установлены на припаркованных автомобилях. Полиция их обезвредила. Очевидцы сообщали о еще одной стрельбе на Стрикленд Стрит, эта информация пока не подтверждена. В городе закрыты все школы и госучреждения. Власти просят людей не покидать свои дома. Правоохранительные органы не исключают, что у преступников могут быть сообщники, которые пока находятся на свободе.
Полиция оцепила мечеть в городе Данидин. Она упоминалась в манифесте террориста как первоначальная цель для атаки.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся «экстремальным и беспрецедентным актом насилия» и «одним из самых мрачных дней» в истории страны.