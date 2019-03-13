США начали производить запрещенные ракеты

США начали производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Министерства обороны США подполковник Мишель Балданза.

Она подчеркнула, что Вашингтон еще не предпринимал «необратимых шагов» на данном этапе, поэтому, в случае соблюдения Россией правил договора, США могут отменить свое решение о выходе из него.

«Только Россия будет нести ответственность за слом договора, если она не вернется к его полному и проверяемому соблюдению, уничтожив ко 2 августа, то есть к окончанию периода в шесть месяцев, свои системы, нарушающие соглашение», — сказала Балданза.