Ким Чен Ын не пожелал разговаривать с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын рассматривает возможность приостановки дальнейших переговоров с Вашингтоном о денуклеаризации, заявила заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на пресс-конференции в Пхеньяне, передает Associated Press.

Замглавы северокорейского МИД выступила с оценкой итогов встречи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое, которая прошла 27–28 февраля.

«Гангстерская позиция США, в конечном итоге, поставит ситуацию с переговорами под угрозу. У нас нет ни намерения идти на компромисс с США в какой бы то ни было форме, ни тем более желания или плана вести такого рода переговоры», — пояснила она, добавив, что Пхеньян может прекратить диалог, если Вашингтон не будет идти навстречу и не откажется от «политического расчета».

Северокорейский дипломат подчеркнула, что в ближайшее время лидер Северной Кореи огласит окончательное решение о продолжении дипломатических переговоров с США.