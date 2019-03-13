Абрамян и Карапетян не поделили известный ресторан в Москве

Расположенный на Тверской улице в Москве ресторан «Арагви» закрылся, сообщил представитель компании «Ташир», которая управляла рестораном, сообщает Коммерсант.

«На текущий момент принято решение об остановке проекта»,— сказал представитель.

Источники газеты называют причиной закрытия ресторана конфликт между председателем Союза армян России Арой Абрамяном и владельцем «Ташира» Самвелом Карапетяном.

«Последний не просто съехал из ''Арагви'',— говорит человек, знакомый с ситуацией в ресторане,— интерьер разрушали несколько недель, снимали вентиляцию и сбивали плитку»,— сообщили «Ведомости». Представитель «Ташира» отказался комментировать эту информацию.

Площадь помещения ресторана составляет 1,8 тыс. кв. м, в «Арагви» десять залов на 240 посадочных мест, а средний чек равен 1,5 тыс. руб. Современный вид здание обрело в 1930-х годах. Помещение является частью объекта культурного наследия регионального значения.