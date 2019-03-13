Закир Гасанов собрал генералов и офицеров Фото
По итогам проведенных на этой неделе широкомасштабных учений азербайджанской армии состоялось заседание коллегии Минобороны с участием руководящего состава министерства, командиров и начальников штабов воинских объединений и соединений, а также должностных офицеров, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выступил с докладом на тему «Уточнение задач азербайджанской армии на 2019 учебный год».
Проанализировав итоги учений, Закир Гасанов подчеркнул, что все поставленные задачи были в полном объеме выполнены, войска успешно завершили широкомасштабные боевые операции.
Министр обороны отметил, что в ходе учений органы управления и оперативная подготовка войск были усовершенствованы и повышены на новый уровень, штабы успешно выполнили все возложенные на них задачи.
Министр высоко оценил способности командования управлять войсками, привлеченными к учениям, и боевой дух военнослужащих.