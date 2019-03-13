Президент Албании в беседе с haqqin.az: “Евросоюз и не намекает на ислам»

Находящийся в Баку с целью участия в VII Глобальном форуме президент Албании Илир Мета в беседе с корреспондентом haqqin.az выразил свое отношение к бытующему мнению о том, что Евросоюз является христианским клубом.

Отметим, что большинство населения Албании исповедует ислам. В апреле 2009 года страна официально обратилась к Европейскому союзу с просьбой о принятии её в члены этой организации. В 2014 году она получила статус официального кандидата на вступление в ЕС.

Как отметил Илир Мета, Албания - многоконфессиональная страна, и до сих пор в переговорах с Евросоюзом не было даже намека на то, что Албания является мусульманской страной.

"Мы ведем успешные переговоры с ЕС о вступлении в эту организацию, решаем все проблемы за столом переговоров, и никогда религиозный вопрос на наших встречах со стороны ЕС не поднимался. Европа сама пропагандирует идеи толерантности и мультикультурализма. Не думаю, что бытующее мнение соответствует действительности", - сказал албанский лидер.